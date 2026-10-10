Росія не зможе поставити до США обіцяну кількість дизельного палива — The New York Time

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Аналітики вважають, що Росія не зможе поставити обіцяну кількість дизельного палива, яку російський диктатор Вова Путін пообіцяв президенту США Дональду Трампу. Проблема у тому, що удари ЗСУ знизили обсяги переробки нафти і її не вистачає навіть на внутрішньому ринку РФ.



«Класичний Путін із порожніми обіцянками. Мені це здається класичним Путіним — порожні обіцянки, спрямовані на подальше розпалювання ворожнечі у трансатлантичному альянсі», — вважає Едвард Фішерман, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, США.

Навіть якщо Росія виконає обіцянку та експортує стільки, скільки попросив Трамп, цей обсяг буде незначним для світового попиту, зазначив інший експерт, керуючий директор ClearView Energy Partners (американський аналітичний центр у сфері енергетики) Кевін Бук.

За його словами, угода з Трампом, швидше за все, передбачатиме постачання близько 72 тис. барелів дизельного палива у жовтні, 124 тис. у листопаді та від 240 тис. до 720 тис. у наступні місяці, якщо Росія зможе виконати свою обіцянку. У першій половині 2026 року, до заборони на експорт, Росія експортувала близько 800 тис. барелів на день, після заборони - від 150 тис. до 200 тис. барелів на день.

«Це відносно невелике підвищення. Воно може вплинути на ціну, але це ніщо, порівняно з відновленням втрачених барелів», — вважає Бук.

Аналітики вважають, що за допомогою цієї угоди Путін вкотре відвернув президента США від зусиль щодо припинення війни.

«Будь-яке використання важелів впливу не для того, щоб сприяти припиненню війни, послаблює загальний вплив США», — сказав Самуель Шарап, фахівець із Росії з аналітичного центру RAND Corporation.

Про це йдеться у матеріалі The New York Time.

Нагадаємо, що Дональд Трамп подякував Путіну за дизельну угоду.

Сенатори-демократи назвали зрадою дизельну угоду Трампа із Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив 9 жовтня про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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