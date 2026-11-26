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Російська влада закрила частину повітряного простору поблизу Калінінграда до 28 листопада. Обмеження запровадили на тлі масштабних військових навчань НАТО на території Литви та пов’язаних із ними безпекових ризиків.

У Калінінградській області Росії запровадили низку обмежень на польоти цивільної авіації в районі аеропорту Храброво, які діятимуть до 28 листопада. Про це стало відомо з офіційних авіаційних сповіщень NOTAM.

Загалом оприлюднили 8 повідомлень про обмеження, які передбачають закриття 18 ділянок повітряних трас, 2 зон повітряного простору та активацію ще 4 небезпечних зон.

Авіаційний експерт Олександр Ланецький у коментарі виданню «Верстка» припустив, що причиною обмежень можуть бути військові навчання або бойові дії.

Водночас колишній конструктор ОКБ «Сухий» Вадим Лукашевич пов'язує рішення російської влади з масштабними навчаннями НАТО в сусідній Литві. У маневрах Freedom Shield 26-II та Grand Eagle 26 беруть участь 6 тисяч військовослужбовців. Навчання триватимуть до 3 грудня.

Нагадаємо, влада рф розпочинає будівництво двох нових залізничних поромів для безперебійного морського постачання Калінінградської області на випадок транспортної блокади.

У російському Калінінграді, який межує з Польщею та Литвою, 21 листопада увімкнули сирени. Місцевих жителів закликали терміново пройти до укриттів через загрозу дронів.

У Польщі 4-та Вармінсько-Мазурська бригада територіальної оборони до кінця 2026 року має бути переформована у Вармінсько-Мазурську бригаду оборони кордону. Підрозділ отримає нові завдання, пов’язані з обороною кордону з Калінінградською областю Росії, держави-агресора.

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