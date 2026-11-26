Росія обмежила польоти цивільної авіації над Калінінградом на тлі навчань
Російська влада закрила частину повітряного простору поблизу Калінінграда до 28 листопада. Обмеження запровадили на тлі масштабних військових навчань НАТО на території Литви та пов’язаних із ними безпекових ризиків.
У Калінінградській області Росії запровадили низку обмежень на польоти цивільної авіації в районі аеропорту Храброво, які діятимуть до 28 листопада. Про це стало відомо з офіційних авіаційних сповіщень NOTAM.
Загалом оприлюднили 8 повідомлень про обмеження, які передбачають закриття 18 ділянок повітряних трас, 2 зон повітряного простору та активацію ще 4 небезпечних зон.
Авіаційний експерт Олександр Ланецький у коментарі виданню «Верстка» припустив, що причиною обмежень можуть бути військові навчання або бойові дії.
Водночас колишній конструктор ОКБ «Сухий» Вадим Лукашевич пов'язує рішення російської влади з масштабними навчаннями НАТО в сусідній Литві. У маневрах Freedom Shield 26-II та Grand Eagle 26 беруть участь 6 тисяч військовослужбовців. Навчання триватимуть до 3 грудня.
Нагадаємо, влада рф розпочинає будівництво двох нових залізничних поромів для безперебійного морського постачання Калінінградської області на випадок транспортної блокади.
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