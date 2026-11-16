Росія оголосила в розшук трьох суддів із Вінниці за справи проти депутатів Держдуми

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До розшукової бази МВС РФ внесли суддів Вінницького міського суду Руслана Каленяка, Руслану Романчук і Геннадія Кашпрука. Вони заочно розглядають кримінальні провадження щодо депутатів Державної думи Росії.

Внесення до бази розшуку МВС РФ свідчить про заочне кримінальне переслідування цих осіб у Росії.

За якими саме статтями Кримінального кодексу РФ переслідують українських суддів, наразі невідомо.

Каленяк розглядає кримінальні провадження про посягання на територіальну цілісність України проти депутатів Держдуми від партії «Єдина Росія» Михайла Терентьєва та Ахмеда Догаєва.

Романчук веде справи за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України проти Михайла Старшинова, Петра Толстого, Тетяни Дьяконової, Максима Іванова, Костянтина Затуліна, Андрія Ісаєва, Владислава Третьяка та інших колишніх і чинних депутатів Держдуми.

Крім того, вона розглядає справу про державну зраду проти колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника, який виїхав до Росії.

Кашпрук розглядає провадження про посягання на територіальну цілісність України проти депутатів Держдуми Андрія Горохова, Олексія Єзубова, Галини Данчикової та Олександра Тетердінка.

До цього РФ оголосила у міжнародний розшук Федорова та Резнікова.

Тим часом Білорусь оголосила в розшук чотирьох журналісток DW.

Також Росія оголосила в розшук журналіста Barents Observer Дениса Загоре.