Росія оголосила в розшук журналіста Barents Observer Дениса Загоре — The Guardian

У норвезькому Кіркенесі журналіста Barents Observer Дениса Загоре внесли до бази розшуку МВС Росії — держави-агресора. Посадовці в Мурманську також подали клопотання про його заочне взяття під варту. Як повідомляє The Guardian, Загоре став третім співробітником редакції, який живе у вигнанні в Кіркенесі та опинився в російському списку розшукуваних.

Переслідування журналістів

У базі МВС Росії щодо Загоре вказано обвинувачення у причетності до діяльності організації, яку російська прокуратура визнала «небажаною», а також у невиконанні вимог законодавства про «іноземних агентів». Журналіст заявив, що не був здивований можливим початком кримінального переслідування і не має наміру змінювати своє життя через оголошення в розшук.

Його колегу Олесію Кривцову в липні заочно засудили в Росії до шести років колонії за обвинуваченнями у «виправданні тероризму» та «дискредитації» російської армії. Редакторку новин Фаріду Курбангалеєву торік заочно засудили до восьми років ув’язнення за обвинуваченнями у поширенні «неправдивої інформації» про російську армію та «виправданні тероризму». Журналіста Георгія Чентемірова внесли до реєстру «іноземних агентів», проти нього висунули кримінальні обвинувачення та наклали штраф.

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Робота редакції

Barents Observer — невелике онлайн-видання, що належить журналістам, виходить англійською та російською мовами й висвітлює північ Росії та Євроарктичний регіон. Редакція працює неподалік норвезько-російського кордону. За даними видання, половина його журналістів перебуває в російському списку розшукуваних.

Головний редактор Томас Нільсен повідомив про різке посилення тиску в останні місяці. Після того як російська прокуратура визнала Barents Observer «небажаною організацією», спілкування з журналістами видання стало кримінально караним для людей у Росії. Редакція продовжує збирати інформацію з відкритих джерел, спілкуватися з людьми, які перетинають кордон, аналізувати супутникові знімки та відстежувати авіаційні й морські радари.

Позов у Лондоні

Також Barents Observer зіткнувся з позовом до Високого суду Лондона від російського мільярдера Віталія Орлова. Він стосується п’яти матеріалів, опублікованих у 2025–2026 роках, про риболовецьку компанію Norebo, співзасновником і мажоритарним власником якої є Орлов. У редакції побоюються, що судовий процес може призвести до банкрутства видання.

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