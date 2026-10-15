Росія отримає вдвічі більше нафтогазових доходів, ніж у вересні

У жовтні 2026 року Росія отримає близько 1 трлн рублів податків від продажу нафти й газу — приблизно $12 млрд. Це на 10% більше, ніж за жовтень минулого року, і більш ніж удвічі перевищує вересневі надходження. Водночас за перші десять місяців року нафтогазові доходи російського бюджету все ще будуть нижчими, ніж торік.

У жовтні доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу помітно зростуть. За розрахунками Reuters, вони становитимуть близько 1 трлн рублів, або $11,97 млрд. Це приблизно на 10% більше, ніж у жовтні 2025 року. Як зазначає агентство, жовтневі надходження більш ніж удвічі перевищать вересневі. Однак такий стрибок пояснюється не лише змінами на світовому ринку нафти. Значну роль відіграють і особливості податкових виплат у Росії.

Чому доходи Росії зростуть

Однією з головних причин збільшення надходжень стануть щоквартальні виплати додаткового податку на прибуток від видобутку нафти. Такі платежі надходять до бюджету окремими періодами, тому можуть суттєво впливати на місячні показники. Якщо не враховувати цей податок, доходи російського бюджету від нафти й газу в жовтні все одно будуть вищими, ніж у вересні. За оцінкою Reuters, вони зростуть на 164 млрд рублів, або приблизно на $1,96 млрд. У відсотковому вимірі це збільшення на 36%.

Ще один чинник — подорожчання нафти на світовому ринку. Ціни на сировину зросли через перебої з постачанням, спричинені конфліктом на Близькому Сході. Для Росії, яка значною мірою залежить від експорту енергоносіїв, це створює можливість отримати більше грошей від продажу нафти. Проте вищі ціни не означають, що всі проблеми російського нафтового сектору зникли. На загальні доходи впливають не лише вартість сировини, а й обсяги її видобутку, продажу та податкові правила.

Падіння видобутку стримує надходження

Попри сприятливішу ситуацію з цінами, Росія може отримати менше нафтогазових доходів за підсумками року, ніж планувала. Однією з причин залишається скорочення видобутку нафти. За прогнозом, у третьому кварталі 2026 року російський видобуток буде приблизно на 5% нижчим, ніж за аналогічний період минулого року. Це частково нівелює позитивний ефект від подорожчання сировини.

Для російського бюджету важливі обидва показники — ціна нафти та кількість сировини, яку країна може видобути й продати. Якщо видобуток скорочується, вищі ціни не обов’язково компенсують усі втрати. Тому жовтневе зростання варто розглядати окремо від загальної тенденції за рік. Один місяць із великими податковими надходженнями ще не свідчить про стійке відновлення доходів.

Скільки Росія планує заробити на нафті й газі у 2026 році

У бюджеті Росії на 2026 рік закладено 8,92 трлн рублів нафтогазових доходів. Це близько $106,7 млрд. Загальні доходи федерального бюджету заплановані на рівні 40,28 трлн рублів, або приблизно $482,3 млрд. Отже, нафта й газ залишаються важливим джерелом наповнення російської скарбниці. Водночас фактичні надходження залежать від цін на енергоносії, обсягів видобутку та інших економічних чинників.

За оцінкою Reuters, за період із січня до жовтня 2026 року Росія отримає від продажу нафти й газу близько 6,45 трлн рублів, або $77,2 млрд. Це на 14% менше, ніж за перші десять місяців 2025 року. Таким чином, очікуване зростання в жовтні не змінює загальної картини: за підсумками більшої частини року нафтогазові доходи Росії залишаються нижчими за торішні. Водночас подорожчання нафти та великі квартальні податкові платежі можуть тимчасово збільшити надходження до бюджету. Про це повідомляє Reuters.

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