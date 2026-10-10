Росія отримала дизельну угоду із США без жодних поступок щодо України — ISW

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США відкрили російському дизельному пальному доступ до свого та світових ринків не отримавши від Москви жодних поступок щодо миру в Україні.

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо експорту дизеля. За словами американського президента, мета рішення - збільшити постачання пального на ринки США та інших країн.

За вказівкою Трампа Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світові ринки.

В ISW вважають, що дозвіл на експорт російського дизеля може збільшити доходи Москви та дати їй додаткові ресурси для продовження війни проти України.

На думку аналітиків, це також може ускладнити зусилля США, спрямовані на припинення бойових дій. Прибутки від продажу нафтопродуктів дозволять Росії й надалі фінансувати воєнні витрати.

В Інституті вивчення війни звернули увагу й на переговорний аспект домовленості. За оцінкою аналітиків, рішення Вашингтона є односторонньою поступкою США, тоді як Росія не запропонувала зустрічних кроків у переговорах про завершення війни.

Таким чином, послаблення обмежень може принести Росії економічну вигоду, не забезпечивши натомість поступок Москви щодо припинення війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив 9 жовтня про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

сенатори-демократи США назвали повною зрадою України рішення адміністрації президента Дональда Трампа на шість місяців дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі.

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