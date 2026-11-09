Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори в Абу-Дабі планують почати з обговорення безпеки Росії, України та всього регіону. Також Москва хоче обговорити гарантії безпеки й узгодити принципи, які можуть лягти в основу майбутньої домовленості про завершення війни. Водночас Лавров не уточнив, про які саме принципи йдеться та яких результатів Росія очікує від зустрічі.

За його словами, першим питанням консультацій стануть безпекові інтереси Росії, України та регіону загалом. Глава російського МЗС також заявив, що Москва позитивно оцінює підхід Сполучених Штатів до обговорення гарантій безпеки. Саме цю тему він назвав початковим пунктом переговорів в Абу-Дабі.

Окрім безпекових питань, сторони, за словами Лаврова, мають обговорити принципи майбутнього врегулювання війни. Російська сторона розраховує, що їх можна буде узгодити після завершення консультацій щодо гарантій безпеки. Лавров не пояснив, що саме Москва вкладає в поняття таких принципів і які конкретні пропозиції планує винести на обговорення. Також він не назвав можливих домовленостей, яких російська делегація хоче досягти за підсумками зустрічі.

Отже, Москва представляє переговори в Абу-Дабі як майданчик не лише для обговорення гарантій безпеки, а й для підготовки основ майбутньої угоди про завершення війни. Однак поки що озвучена Лавровим позиція не дає чіткого розуміння, на яких саме умовах Росія готова обговорювати врегулювання. Про порядок денний майбутніх переговорів Лавров розповів, коментуючи зустріч російським ЗМІ.

Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

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