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Два російські літаки Ту-95МС перелетіли з аеродрому Українка до В’єтнаму. Під час перельоту їх супроводжували літаки-заправники Іл-78М.

Російські військові літаки здійснили переліт до В’єтнаму, під час якого проходили поблизу територій Японії, Південної Кореї та Тайваню.

Як повідомляє ресурс Aviavector, вранці 17 листопада 2026 року літаки приземлилися в міжнародному аеропорту Дананга. Цей переліт відбувся напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованого на 18-19 листопада в китайському місті Шеньчжень.

Водночас Міністерство оборони Тайваню повідомило про виявлення двох російських військових літаків, які увійшли до зони розпізнавання протиповітряної оборони острова з північно-східного напрямку. Вони пролетіли над східною частиною Тайваню та залишили цю зону поблизу південно-східного узбережжя повіту Тайдун.

Джерело: AviVector

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