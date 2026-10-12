Росія перевела у Сербію дипломата, висланого з Болгарії після підриву збройових складів

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Висланий у 2021 році з Болгарії помічник військового аташе росії Олександр Красій, викритий на зв'язках із ГРУ, отримав офіційну акредитацію на аналогічній посаді в посольстві рф у Сербії. Про це стало відомо з розслідування «Радіо Свобода» та проєкту «Система».

Красія оголосили персоною нон ґрата в Софії на тлі розслідування вибухів на болгарських збройових складах і замаху на торговця зброєю Омеляна Гебрева, метою яких було зривання постачань боєприпасів в Україну та Грузію. За даними журналістів, дипломат пов'язаний із Воєнно-дипломатичною академією ГРУ, а його нове місце служби в Белграді розглядається західними розвідками як одна з головних баз російських спецслужб на Балканах для організації диверсій у Європі.

Загалом у російських дипломатичних установах у Сербії працюють 78 осіб, щонайменше 29 з яких мають підтверджені або ймовірні зв'язки з російською розвідкою.

Джерело: «Радіо Свобода»

Болгарський торговець зброєю Емельян Гебрев, власник військових складів у Врбетіце у Чехії, які підірвали у 2014 році, поставив Україні «три кораблі боєприпасів».

У підготовці вибухів на чеських військових складах у Врбетіце у жовтні 2014 року, брали участь як мінімум шість агентів ГРУ РФ з підрозділу 29155, члени якого здійснюють акти насильства за межами Росії. Зокрема, до інциденту причетні «Олександр Петров» та «Руслан Боширов» – російські спецпризначенці, яких підозрюють в отруєнні екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

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