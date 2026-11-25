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Мінфін Росії пропонує запровадити 15% імпортне мито на низку делікатесів із так званих «недружніх» країн. Під нові тарифи можуть потрапити хамон, пармезан, трюфелі, морепродукти та молюски. Запровадити їх планують із 1 січня 2027 року.

Наразі такі продукти в Росії оподатковуються ПДВ за пільговою ставкою 10%. Водночас із початку 2026 року базова ставка податку на додану вартість у РФ зросла з 20% до 22%.

Під час обговорення бюджету на 2027–2029 роки у Раді Федерації пропонували скасувати пільгове оподаткування делікатесів, а додаткові надходження спрямувати на соціальну сферу, яка відчуває значний дефіцит фінансування.

Однак Мінфін РФ не підтримав підвищення ПДВ на ці продукти. Натомість відомство запропонувало збільшити імпортні мита до 15%. Нові тарифи, за задумом, мають почати діяти з 1 січня 2027 року.

Остаточний перелік товарів, на які поширюватимуться нові мита, поки не затверджений. Водночас серед потенційних категорій називають:

елітні сири , зокрема пармезан;

м’ясні делікатеси , зокрема хамон;

трюфелі;

морепродукти;

молюски — устриці, омари та лангустини.

Ще минулого тижня московські ресторатори заявляли, що в закладах харчування Росії вже не використовують делікатеси з «недружніх» країн. Тому, за їхніми словами, запровадження нових мит не повинно вплинути на ціни в меню.

Водночас запропоноване Мінфіном РФ підвищення імпортних тарифів може стати ще одним заходом обмеження імпорту продукції з держав, які Москва відносить до «недружніх».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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