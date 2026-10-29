Росія планує відключати від мобільних мереж незареєстровані смартфони

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У Росії хочуть зобов’язати власників смартфонів, ввезених без належного митного оформлення, реєструвати пристрої за IMEI. На це планують відводити два тижні, після чого незареєстровані гаджети можуть втратити доступ до мобільних мереж.

У Мінцифри РФ підтвердили, що відповідну норму опрацьовують. Реєстрацію планують проводити через портал «Госуслуги», причому вона може бути платною.

Нові правила стосуватимуться, зокрема, смартфонів, які люди самостійно привезли з-за кордону, та контрафактних пристроїв.

Очікується, що постанова набуде чинності в березні 2027 року. Водночас смартфони, які працюватимуть у російських мережах до квітня 2027 року, планують обслуговувати без реєстрації.

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