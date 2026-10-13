Росія планує збільшити експорт дизеля до 3,5 млн тонн на місяць — Reuters

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Росія може наростити щомісячний експорт дизельного пального до 3–3,5 млн тонн до кінця 2026 року. Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, зазначивши, що такий обсяг дозволить повернути поставки до докризового рівня та перевищити показники, анонсовані президентом США Дональдом Трампом.

Йдеться про поставки в межах домовленості з Москвою від 9 жовтня, заради якої американська адміністрація тимчасово скасувала санкції щодо російського пального. У той час як Вашингтон намагається знизити ціни перед проміжними виборами 3 листопада, угода викликала гостру критику з боку України та частини американських законодавців, які застерігають про забезпечення Кремля коштами для війни.

Новак зазначив, що рішення вже знизило світові ціни на дизель на 5-6%, а також оцінив обсяг поставлених до ЄС енергоресурсів із 2022 року у $320,7 млрд.

Попри анонсовані Трампом поставки понад 300 тис. тонн дизелю, президент України Володимир Зеленський наголосив, що нова хвиля атак РФ щонайменше по шести енергетичних об’єктах України свідчить про повну відсутність у Москви зацікавленості в реальному енергетичному перемир’ї.

Джерело: Reuters

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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