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Російська влада має намір розширити мережу внутрішніх авіарейсів, які оминають Москву, на тлі регулярних обмежень роботи столичних аеропортів через атаки безпілотників. Для цього планують переглянути розподіл коштів, спрямованих на субсидування регіональних авіаперевезень, повідомляє Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

Про відповідні плани 20 листопада заявив міністр транспорту РФ Дмитро Ядров під час форуму «Транспорт Росії». За його словами, відомство спільно з Росавіацією має змінити розподіл фінансування, щоб збільшити кількість рейсів, які не проходять через московський авіавузол.

Ядров зазначив, що в межах програм субсидування вже виконують рейси за 431 маршрутом. Майже 55% цих перельотів здійснюються в обхід Москви. Водночас міністр заявив, що цей показник можна збільшити.

Йдеться про три програми підтримки авіаперевезень: регіональну, яка охоплює понад 300 маршрутів, соціальну для окремих категорій громадян із приблизно 100 напрямками, а також програму соціально значущих рейсів у Далекосхідному федеральному окрузі, де передбачено 39 маршрутів.

Перегляд авіасполучення відбувається на тлі частих збоїв у роботі московських аеропортів через загрозу атак безпілотників. За підрахунками видання «Авіаторщина», у жовтні в чотирьох аеропортах московського авіавузла 82 рази запроваджували обмеження на польоти. Загалом по Росії за цей період зафіксували 495 таких випадків.

Упродовж минулого місяця всі чотири московські аеропорти працювали з обмеженнями протягом 13 із 31 дня. Загальна тривалість таких обмежень становила 262 аеропорто-години з 2092 зафіксованих по країні.

Крім того, за дев’ять місяців загальний пасажиропотік аеропортів Шереметьєво, Внуково та Домодєдово скоротився на 4,2%.

Раніше Москву атакували безпілотники, у місті лунали вибухи, роботу аеропортів зупинили.

До цього Москву з ночі також атакували безпілотники, роботу двох аеропортів призупинено.

У Москві пролунала серія вибухів під час атаки українських безпілотників.

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