Російська влада обіцяє особливу підтримку китайським компаніям, які вирішать працювати в країні. Голова Верховного суду РФ Ігор Краснов доручив взяти під судовий контроль усі справи, пов’язані зі спорами за участю інвесторів із Китаю. Про це він заявив під час зустрічі з членом Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Чень Веньціном. Перед цим китайський представник повідомив, що бізнес із КНР готовий вкладати кошти в російську економіку, однак побоюється через недостатнє знання місцевого законодавства.

Під час спілкування з міністеркою юстиції Китаю Хе Жун Краснов також наголосив на необхідності розширювати професійні контакти між російськими та китайськими судами. Йдеться про обмін досвідом у питаннях, що виникають під час розгляду економічних справ. За його словами, громадяни та організації мають бути впевнені в ефективному захисті своїх прав незалежно від того, у якій із двох країн вони навчаються, працюють або ведуть бізнес.

Крім того, Краснов заявив про потребу спільної роботи над справами щодо кіберзлочинів, економічних і фінансових правопорушень, корупції та відмивання злочинних доходів. Він підкреслив, що відповідальність за скоєні злочини має бути неминучою незалежно від місця перебування правопорушника, його активів або цифрової інфраструктури.

Водночас на тлі війни в Україні китайські інвестори суттєво скоротили вкладення в російську економіку. За підрахунками Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії (BOFIT), у 2011–2018 роках Китай інвестував у російські проєкти в середньому $1,2 млрд щороку. У 2022–2023 роках цей показник знизився втричі — до $400 млн на рік.

Раніше китайська влада заборонила місцевим компаніям інвестувати в нафтогазовий сектор Росії, доручила автовиробникам не будувати заводи в РФ і відмовилася фінансувати проєкт «Сила Сибіру-2». За даними Американського інституту підприємництва, останній великий китайський інвестиційний проєкт у Росії вартістю від $100 млн датований 2021 роком. Тоді нафтогазова компанія Sinopec вклала $360 млн у російську нафтову промисловість.

Попри скорочення китайських інвестицій, російський президент Володимир Путін під час зустрічей із головою КНР Сі Цзіньпіном пропонував створити комфортні умови для роботи китайських компаній у Росії. Він також називав відносини між Москвою та Пекіном «зразком міждержавного спілкування у XXI столітті».

Про це повідомляють російські пропаганадистські ЗМІ.

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Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.