Росія пообіцяла відповісти на висилку чотирьох дипломатів з Австрії
Росія заявила про намір відреагувати на рішення Австрії оголосити чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Відповідні заходи Москва пообіцяла вжити у відповідь на їхнє видворення з країни.
Заступник голови МЗС РФ Дмитрій Любинський заявив журналістам, що "рекація надійде неминуче".
Раніше стало відомо, що Австрія вирішила вислати чотирьох російських дипломатів з країни.
Згідно з рішенням зовнішньополітичного відомства країни, персонами нон грата оголошено трьох співробітників російської дипломатичної місії у Відні та ще одного співробітника постійного представництва Росії при ОБСЄ.
Це рішення грунтувалось на розвідувальних даних, зібраних органами безпеки. Дипломати займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом.
Про це повідомляють російські проапагандистські ЗМІ.
Нагадаємо, що Австрія вислала чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.
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