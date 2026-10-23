Росія пообіцяла відповісти на висилку чотирьох дипломатів з Австрії

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Росія заявила про намір відреагувати на рішення Австрії оголосити чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Відповідні заходи Москва пообіцяла вжити у відповідь на їхнє видворення з країни.

Заступник голови МЗС РФ Дмитрій Любинський заявив журналістам, що "рекація надійде неминуче".

Раніше стало відомо, що Австрія вирішила вислати чотирьох російських дипломатів з країни.

Згідно з рішенням зовнішньополітичного відомства країни, персонами нон грата оголошено трьох співробітників російської дипломатичної місії у Відні та ще одного співробітника постійного представництва Росії при ОБСЄ.

Це рішення грунтувалось на розвідувальних даних, зібраних органами безпеки. Дипломати займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом.

Про це повідомляють російські проапагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що Австрія вислала чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

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