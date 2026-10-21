Росія попередила Німеччину, що диверсія в аеропорту Лейпцига може бути не останньою, — WSJ

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Росія може посилювати кампанію диверсій і таємних операцій проти європейських країн, зокрема держав НАТО. Після викриття ймовірної диверсії в аеропорту Лейпцига представник Кремля зв’язався з колегою в уряді Німеччини та попередив, що цей об’єкт може бути не останньою ціллю Москви.

У серпні 2026 року в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибухівкою поблизу українського транспортного літака Ан-124. Згодом з’ясувалося, що дронів було декілька.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в спробі диверсії в аеропорту. Москва відкинула ці звинувачення.

За даними європейських посадовців, які посилаються на інформацію американської розвідки, влітку в Москві посилилося невдоволення через відсутність результатів, яких російське керівництво прагнуло досягти як на фронті, так і під час переговорів із Вашингтоном.

Зокрема, бойові дії та дипломатичні контакти не змусили Україну погодитися на вимоги, які висуває російський диктатор Володимир Путін.

Співрозмовники The Wall Street Journal, знайомі з висновками американської розвідки, стверджують, що особисто Володимир Путін віддав розпорядження посилити кампанію диверсій і таємних операцій проти держав НАТО.

За інформацією видання, директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф після візиту до Москви повідомив європейських колег із розвідувальних служб і низку політиків про активізацію російських диверсійних операцій.

Йдеться про його поїздку до російської столиці, яка відбулася в серпні 2026 року. Після неї Реткліфф, за даними джерел, попередив партнерів про ризики для їхніх країн.

Як зазначає The Wall Street Journal, після інциденту в аеропорту Лейпцига в низці європейських держав почастішали повідомлення про диверсії та підозрілі атаки на об’єкти інфраструктури.

Зокрема, у серпні повідомлялося про такі випадки:

Естонія та Польща — підпали на підприємствах, які виробляють безпілотники.

Словаччина — влада заявила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва українських дронів.

Польща, Литва та Болгарія — повідомлення про диверсії проти наземних станцій супутникового зв’язку Starlink.

Ці інциденти розглядаються на тлі попереджень західних розвідувальних служб про можливе посилення російської таємної діяльності в Європі. Водночас відповідальність за конкретні випадки має встановлюватися на підставі результатів розслідувань.

За даними The Wall Street Journal, західні посадовці пов’язують активізацію таких операцій із невдоволенням Кремля перебігом війни проти України та відсутністю бажаних результатів переговорів. Росія заперечує звинувачення Німеччини щодо інциденту в аеропорту Лейпцига.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з обставинами. Ім’я російського чиновника видання не розкриває.

В аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині виявили пошкодження захисної огорожі поблизу стоянки російських вантажних літаків Ан-124 «Руслан». Поліція припускає, що огорожу міг протаранити автомобіль, однак підозрілих людей чи предметів на території не знайшли. Через інцидент північну злітно-посадкову смугу тимчасово закрили, тоді як південна продовжила працювати.

Поліція продовжує розслідування. Причини пошкодження огорожі, можливі мотиви та особи причетних до інциденту поки залишаються невідомими. Про це повідомила поліція Лейпцига.

Велика Британія та Німеччина на засіданні Міністерської групи зі співпраці в галузі озброєнь і спроможностей (MECC) у Лондоні обговорили спільні оборонні програми та посилення промислового партнерства. Зустріч у Ланкастер-хаусі приймав міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард, а Німеччину представляв державний секретар з озброєнь та інновацій Єнс Пльотнер.

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