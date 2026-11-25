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Росія посилює політичну, економічну та військову залежність Абхазії й Південної Осетії, створюючи умови для їхнього можливого приєднання в майбутньому.

Заступник керівника відомства Давид Арчвадзе заявив, що Москва продовжує формувати передумови для можливої анексії окупованих територій.

«Политика России в оккупированных регионах была направлена не только на управление происходящими процессами, но и на изменение настроений и представлений местного населения с целью подготовки благоприятной почвы для аннексии в ближайшем будущем», — заявив Арчвадзе.

За словами представника СДБ, Росія застосовувала в регіонах інструменти гібридного впливу. Серед них — фінансові й економічні важелі, а також агресивні кампанії дезінформації та пропаганди.

У грузинському відомстві вважають, що ці дії спрямовані не лише на зміну суспільних настроїв в Абхазії та Південній Осетії, а й на тиск на грузинську владу та введення міжнародної спільноти в оману.

У звіті також зазначається, що російський вплив посилюється завдяки спрощенню процедури отримання паспортів РФ і водійських посвідчень, розвитку транспортного сполучення та економічній інтеграції.

За оцінкою грузинських спецслужб, Москва прагне посилити залежність цих регіонів від Росії та підготувати умови для їхнього подальшого включення до складу країни.

Окрему увагу у звіті приділили порушенням на лініях розмежування. За даними СДБ Грузії, у 2025 році зафіксували 74 випадки незаконного затримання людей: 40 — в Абхазії та 34 — у Південній Осетії.

Ще 58 епізодів стосувалися так званої «бордеризації» — встановлення загороджень, прикордонних знаків та інших дій, спрямованих на закріплення ліній розмежування. Із них 55 випадків сталися в Південній Осетії, ще три — в Абхазії.

За інформацією грузинського відомства, російські сили та підконтрольні їм структури також використовували звинувачення у шпигунстві, контрабанді й зберіганні наркотиків для переслідування місцевих жителів.

Абхазія та Південна Осетія вийшли з-під контролю Тбілісі внаслідок збройних конфліктів на початку 1990-х років.

Після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року Москва визнала незалежність обох самопроголошених республік і розмістила там свої військові бази.

Водночас Грузія та більшість країн світу вважають Абхазію і Південну Осетію частинами грузинської території.

Про це йдеться у звіті Служби державної безпеки (СДБ) Грузії за 2025 рік, який обговорили в парламенті країни.

Нагадаємо, процес масової видачі внутрішніх паспортів Російської Федерації на території самопроголошеної Абхазії зазнав суттєвих змін.

Росія розглядає можливість відновлення залізничного сполучення з Грузією через територію самопроголошеної Абхазії.

Російська зернова галузь шукає альтернативні способи перевезення пшениці через обмеження роботи чорноморських портів. Одним із можливих маршрутів став невеликий порт Очамчире в Абхазії — грузинському регіоні, який підтримує Кремль. За даними видання, пшеницю планують доправляти до Туреччини в контейнерах.

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