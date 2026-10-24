Росія пригрозила Молдові відповіддю після висилки дипломата — Anadolu Agency

Російська Федерація — держава-агресор — пригрозила Молдові адекватною і жорсткою відповіддю на рішення Кишинева оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву МЗС Росії.

Реакція російського МЗС

Російське зовнішньополітичне відомство назвало рішення молдовської влади ворожою дією та заявило, що воно не залишиться без відповіді. У МЗС Росії також звинуватили Кишинів у проведенні, за формулюванням відомства, руйнівної антиросійської політики, спрямованої на повний демонтаж багатовікових відносин між двома країнами та розрив зв’язків між їхніми народами.

МЗС Росії також стверджує, що Молдова протягом останніх років висилала кількох російських дипломатів нібито за надуманими приводами або без пояснення причин. У відомстві заявили, що метою таких кроків є ускладнення роботи російського посольства в Кишиневі. Там також зазначили, що через обмежений доступ до консульських послуг і допомоги російських дипломатичних представництв найбільше страждають громадяни Молдови.

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Заява Маї Санду

Президентка Молдови Мая Санду повідомила в п’ятницю, що Кишинів оголосив співробітника посольства Росії персоною нон грата. За її словами, ударний безпілотник Geran російського виробництва порушив повітряний простір країни та впав поблизу житлових будинків і енергетичного об’єкта.

Російська сторона заявила, що доказів російського походження безпілотника не надали.

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