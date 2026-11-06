Росія продовжила право авіакомпаній не повертати іноземним власникам Boeing і Airbus до 2028 року

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Російська влада ще на два роки продовжить особливий режим, який дозволяє авіакомпаніям не повертати іноземним лізингодавцям літаки Boeing, Airbus та інші повітряні судна, орендовані до початку повномасштабної війни проти України. Відповідний режим діятиме до кінця 2028 року, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на підготовлену Мінтрансом постанову уряду.

Механізм запровадили в березні 2022 року. Він дозволив російським перевізникам залишити у своєму користуванні літаки, які вони не повернули іноземним власникам після початку війни, а також страхувати їх за російськими правилами. Спочатку обмеження мали діяти до кінця 2024 року, однак згодом їх продовжили до кінця 2026-го. Тепер це відбувається втретє.

У Мінтрансі пояснили необхідність такого рішення захистом прав юридичних осіб у зв'язку з діями «недружніх країн».

За даними видання, станом на лютий 2022 року російські авіакомпанії мали 515 літаків Boeing, Airbus та Embraer, орендованих у закордонних компаній. Частину повітряних суден заарештували за межами РФ, інші повернули власникам або викупили.

Наразі в Росії залишилося 407 таких літаків. Приблизно у половині випадків — щодо 202 бортів — авіакомпаніям формально вдалося врегулювати претензії іноземних лізингодавців.

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