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Спроби Росії зменшити залежність від західних виробників медикаментів не дають очікуваного результату. Навіть майже через п’ять років після початку повномасштабного вторгнення в Україну іноземні препарати, на які не поширюються санкції, продовжують коштувати російському бюджету мільярди доларів.

За підрахунками Bloomberg, заснованими на даних дослідницької групи DSM, близько 56% із майже 700 млрд рублів (8,6 млрд доларів), які Росія витратила на ліки за перші вісім місяців 2026 року, припало на імпортну продукцію. Передусім ідеться про складні препарати, які російські виробники не можуть відтворити самостійно.

Для порівняння, у 2022 році частка імпортних медикаментів у російських витратах на ліки становила 57%. Таким чином, за кілька років залежність від іноземної фармацевтичної продукції практично не змінилася.

Як зазначається в матеріалі, значна частина критично важливого фармацевтичного імпорту надходить із країн, які Москва вважає «недружніми».

Згідно з планом розвитку охорони здоров’я, який наприкінці минулого року затвердив російський правитель Володимир Путін, уряд РФ прагне досягти показника, за якого 80% життєво необхідних ліків, на які припадає основна частка державних закупівель, вироблятимуться всередині країни.

Однак результати перших трьох кварталів 2026 року свідчать про значну присутність іноземних виробників на російському ринку.

За даними російської аналітичної платформи «Курсор», у рейтингу фармацевтичних компаній лідирують західні гіганти. Серед них — швейцарські Roche Holding AG і Novartis AG, а також британська AstraZeneca Plc.

До першої десятки також потрапили французька Sanofi, аргентинська Tuteur Group та американські AbbVie Inc. і Johnson & Johnson. Водночас у десятці представлені лише три російські компанії.

Фармацевтична продукція та базові медичні вироби здебільшого не підпадають під санкції США, Європейського Союзу та Великої Британії з гуманітарних міркувань.

Тому торгівля медикаментами залишається одним із найпомітніших винятків на тлі загального скорочення комерційних зв’язків після російського вторгнення в Україну у 2022 році.

За даними Євростату, загальний обсяг експорту з ЄС до Росії за сім місяців 2026 року, до кінця липня включно, скоротився майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Водночас експорт фармацевтичної продукції зріс майже на третину — до 6,7 млрд євро.

Іноземні виробники постачають до Росії не лише готові імпортні медикаменти, а й продукцію, яку частково виготовляють безпосередньо на російській території. Зокрема, виробничі потужності в країні мають AstraZeneca, Novartis і Sanofi.

Якщо іноземна компанія локалізує виробництво в Росії, російський уряд класифікує відповідні препарати як вітчизняні.

Щоб скоротити залежність від іноземних медикаментів і запобігти їхньому дефіциту, російська влада продовжила дію механізму, який дозволяє імпортувати ліки, упаковані для продажу на іноземних ринках. Він діятиме до кінця наступного року.

Крім того, уряд спростив процедури ввезення нових високотехнологічних іноземних препаратів.

За розрахунками Bloomberg на основі даних Федеральної служби державної статистики Росії, за перші вісім місяців 2026 року обсяги фармацевтичного виробництва в країні були приблизно на 71% вищими, ніж за аналогічний період 2021 року.

Російські компанії справді змогли створити альтернативи деяким відомим іноземним препаратам. Зокрема, вони розробили замінники Ozempic від данської компанії Novo Nordisk A/S, який широко використовують для лікування діабету та сприяння зниженню ваги.

Також російські виробники активно копіюють препарат для розрідження крові Xarelto, розроблений німецьким фармацевтичним гігантом Bayer AG.

Однак, як пише Bloomberg, залежність Росії від імпорту залишається значною у сегменті дорогих і спеціалізованих медикаментів. Насамперед це препарати для лікування онкологічних, аутоімунних і рідкісних захворювань.

Російські виробники поступово замінюють окремі іноземні ліки, проте переважно копіюють уже наявні препарати, а не створюють власні інноваційні розробки.

Розробка складних та інноваційних лікарських засобів пов’язана з високою ймовірністю невдачі. Представники російської влади роками обговорюють механізми підтримки вітчизняної фармацевтичної галузі, однак не поспішають брати на себе відповідні фінансові та технологічні ризики.

Крім того, російські виробники стикаються з нестачею довгострокового фінансування, високими відсотковими ставками та невизначеністю щодо майбутнього обсягу ринку.

У результаті, попри зростання внутрішнього виробництва та спроби замінити іноземні препарати, Росія продовжує витрачати значні кошти на імпорт медикаментів. Особливо це стосується складних ліків, для створення яких потрібні сучасні технології та масштабні інвестиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше російський диктатор володимир путін поскаржився на західні санкції проти рф, назвавши їх «дурістю» та визнавши їхній відчутний вплив на країну-агресорку.

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