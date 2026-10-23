Росія шукає нові шляхи експорту зерна через Абхазію — Bloomberg

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Російська зернова галузь шукає альтернативні способи перевезення пшениці через обмеження роботи чорноморських портів. Одним із можливих маршрутів став невеликий порт Очамчире в Абхазії — грузинському регіоні, який підтримує Кремль. За даними видання, пшеницю планують доправляти до Туреччини в контейнерах.

Пшеницю та іншу сільськогосподарську продукцію планують транспортувати з Очамчире в контейнерах до Туреччини. Цей порт має обмежену пропускну здатність, до того ж перевозити зерно в контейнерах – дорого і нетипово. Зазвичай такий спосіб використовують для інших продуктів, як-от цінних спецій або бананів, що швидко псуються.

На Росію припадає близько п’ятої частини світової торгівлі пшеницею, а через її чорноморські порти здійснювалося близько 90% експорту. Посилення бойових дій в регіоні фактично зупинили відвантаження зерна з ключових вузлів України та Росії, що в серпні призвело до стрибка цін на пшеницю до трирічного максимуму та змусило шукати нові транспортні маршрути.

Для Росії це означало залучення арктичного порту Мурманськ, а також портів на Балтійському морі. Зерно також почали перевозити залізницею на Далекий Схід. Наразі ці альтернативні варіанти не дозволяють забезпечити необхідні обсяги перевезень.

Абхазія відокремилася від Тбілісі в 1990-х роках, проте більшість країн світу визнають її частиною Грузії. Росія визнала її незалежність у 2008 році, після короткотривалої війни з Грузією. Будівництво контейнерного порту в Очамчире було завершено минулого року за фінансової підтримки Росії – у межах зусиль Москви, спрямованих на диверсифікацію своєї логістичної мережі в Чорному морі.

Зерно зазвичай перевозять на балкерах – суднах для перевезення насипних вантажів, вантажопідйомність яких може перевищувати 100 000 тонн. За даними фахівців із вантажоперевезень компанії Kpler, у стандартному 20-футовому контейнері (6,06 метра) можна розмістити близько 23 тонн зерна, проте його завантаження потребує додаткових витрат часу та коштів.



Останніми місяцями перевезення пшениці в контейнерах набуло більшого поширення. Цьому сприяли субсидії на залізничні перевезення в Росії, а також різке падіння внутрішніх цін на пшеницю, спричинене накопиченням нереалізованого зерна в господарствах. Такі умови дозволили частково компенсувати високу вартість контейнерних перевезень.

Про це пише Bloomberg.

Путін доручив закуповувати зерно в аграріїв на тлі проблем з експортом через порти РФ.

Нагадаємо, Росія відкинула всі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення сільськогосподарської продукції через Чорне море. Про це Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалог із Москвою.

Наразі Україна та Росія фактично зрівнялисяза обсягами експорту зерна в абсолютних цифрах.

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