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Фінляндія вимагає від росії та «Газпрому» понад €25 млрд за рішеннями міжнародних арбітражів. Підставами стали припинення постачання газу європейським компаніям і незаконне вилучення інвестицій.

Найбільшу суму — €16,4 млрд — вимагають від «Газпром експорту» через припинення постачання газу німецькій компанії Uniper та іншим європейським споживачам у 2022 році.

Ще близько €9,2 млрд стосуються двох справ проти російської держави. Yukos Capital вимагає €4,3 млрд за незаконне вилучення інвестицій, а український «Нафтогаз» — €4,9 млрд компенсації за захоплення активів у Криму.

Однак перспективи стягнення всієї суми залишаються невизначеними: у росії та «Газпрому» недостатньо майна у Фінляндії, яке можна було б арештувати й продати. Раніше там уже заарештували російські активи на десятки мільйонів євро.

На початку листопада Апеляційний суд Гельсінкі призупинив накладення нових арештів. Водночас раніше заарештоване майно залишається під арештом. росія оскаржує рішення про виплату компенсацій у судах Фінляндії та інших країн.

Джерело: Yle.

Фінляндія не допустила сімох російських фігуристів до турніру Finlandia Trophy, який цього тижня має відбутися в Гельсінкі. Через посилення обмежень для власників російських паспортів спортсмени не можуть в’їхати до країни.

У четвер, 12 листопада, фінські військові повідомили, що напередодні зафіксували удар по російському військовому кораблю в Балтійському морі. Водночас у Фінляндії зазначили, що безпекова ситуація в цьому районі залишається стабільною.

Фінляндія призупинила арешт державного майна Росії після ухвали Апеляційного суду Гааги, яка обмежила повноваження арбітражу.

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