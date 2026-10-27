Росія та Мозамбік майже вдвічі збільшили товарообіг — заява Путіна

Товарообіг між Росією та Мозамбіком за січень–серпень 2026 року майже подвоївся. Про це заявив російський президент Володимир Путін. Він також розповів, що цього року Росія вперше прийняла державних службовців Мозамбіку на стажування, і назвав Африку «континентом майбутнього».

За словами Володимира Путіна, товарообіг між Росією та Мозамбіком за перші вісім місяців 2026 року майже подвоївся. Водночас він не навів точних цифр і не уточнив, які саме товари забезпечили таке зростання. Про розвиток економічних зв’язків між двома країнами російські посадовці говорили й раніше. На початку жовтня голова російської частини спільної міжурядової комісії Олег Казанов заявив, що за перше півріччя 2026 року торгівля з Мозамбіком зросла на 78% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За його словами, сторони хочуть розширювати співпрацю та розвивати нові напрями.

Москва та Мапуту також обговорюють можливості для спільних проєктів. Серед напрямів співпраці — транспорт, інформаційні технології, торгівля та інвестиції. Водночас сам факт зростання товарообігу ще не свідчить про масштабні зміни в економічних відносинах: для оцінки їхнього обсягу потрібні точні дані про торгівлю та її структуру.

Росія вперше прийняла на стажування чиновників Мозамбіку

Путін також повідомив, що цього року Росія вперше організувала стажування для державних службовців Мозамбіку. Подробиць про кількість учасників, тривалість програми та установи, у яких вони проходили навчання, він не навів. Такі програми можуть бути частиною ширшої співпраці між державами. Вони дають змогу чиновникам ознайомитися з роботою державних установ іншої країни та обмінятися професійним досвідом. Однак без додаткової інформації про програму поки неможливо оцінити її масштаб і конкретні результати.

Освіта та підготовка фахівців залишаються серед напрямів, які Росія пропонує африканським країнам у межах двосторонніх відносин. Москва також заявляла про зацікавленість у розширенні освітніх можливостей для громадян держав континенту.

Путін назвав Африку континентом майбутнього

Окремо російський президент назвав Африку «континентом майбутнього». Він пояснив це молодим населенням, яке прагне здобувати освіту та покращувати рівень життя. Африканські країни мають різні економічні умови, ресурси та потреби. Для багатьох із них важливими залишаються створення робочих місць, доступ до освіти, розвиток інфраструктури та залучення інвестицій. Саме ці сфери можуть створювати можливості для міжнародної співпраці.

Росія прагне розширювати контакти з африканськими державами, зокрема в економіці, освіті та підготовці кадрів. Такі заяви також лунають на тлі зусиль Москви поглиблювати відносини з країнами за межами Європи. Водночас заяви про наміри розширити співпрацю не завжди означають, що вже укладено конкретні угоди або розпочато нові проєкти. Їхні результати можна буде оцінити за підписаними домовленостями, обсягами торгівлі та фактичними інвестиціями. Про це повідомляють росЗМІ.

Росія активізувала пошук найманців в африканських країнах, зокрема в Зімбабве та Бурунді. За даними Bloomberg із посиланням на презентацію українських спецслужб, Москва намагається залучати людей із країн зі слабкими демократичними інституціями та обмеженою свободою преси.

У Пекіні, Китай, президент Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом Ботсвани Думою Боко заявив, що ресурси Африки не повинні використовуватися для геополітичного суперництва.

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