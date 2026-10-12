Росія та союзники ОДКБ розпочали військові навчання в Білорусі

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У понеділок, 12 жовтня, у Білорусі стартують військові навчання «Непорушне братерство-2026» та «Бар’єр-2026» за участю Росії та інших держав — членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Маневри триватимуть до 16 жовтня.

У навчаннях братимуть участь військові контингенти колективних сил ОДКБ з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. До маневрів також залучать підрозділи органів внутрішніх справ, поліції та національної гвардії, а також оперативні групи Об’єднаного штабу й Секретаріату ОДКБ.

«Основу російського військового контингенту становлять підрозділи загальновійськової армії Центрального військового округу», — йдеться в повідомленні організації.

Загалом до навчань планують залучити понад 1500 військовослужбовців і більш як 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Серед них — близько 80 безпілотників різних типів.

В ОДКБ заявляють, що під час навчань відпрацьовуватимуть проведення так званих миротворчих операцій. Крім того, учасники тренуватимуться виконувати завдання, пов’язані з «ліквідацією джерел біологічних загроз».

Навчання «Непорушне братерство-2026» та «Бар’єр-2026» проводитимуть на білоруських полігонах «Лосвідо» та «Стародорожський».

Про це повідомили на офіційному сайті ОДКБ.

Раніше французькі Повітряно-космічні сили провели навчання Basex, під час яких відпрацьовували захист авіабаз від гібридних загроз, атак безпілотників, спроб проникнення та кібератак. У маневрах, що відбуваються двічі на рік, брали участь усі 30 авіабаз французьких Повітряно-космічних сил.

Естонія долучилася до командно-штабних навчань НАТО Steadfast Duel 26, які перевірятимуть роботу командних структур Альянсу та оборонних планів на практиці.

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