Росія відновлює експорт зерна з Азовського моря

0:00 / 0:00

Росія видала дозволи на вихід суден з експортними партіями зерна з Азовського моря. Це сталося вперше з 10 липня, коли морське сполучення в цьому районі зупинили через атаки українських безпілотників. Таким чином, після перерви тривалістю понад три з половиною місяці Росія знову відкриває експортний маршрут.

За інформацією джерел, судна проходитимуть через Керченську протоку, яка сполучає Азовське та Чорне моря. Дозволи на вихід діятимуть до 15 листопада, тож експортери матимуть близько двох з половиною тижнів, щоб відправити вантажі, накопичені за час перерви.

Як повідомили два джерела, під час проходження Чорного моря зернові судна супроводжуватимуть військово-морські сили. Це має забезпечити безпеку перевезень, водночас такий захід свідчить про збереження значних ризиків для судноплавства в регіоні.

Призупинення судноплавства в Азовському морі розпочалося 10 липня. Тоді морське сполучення в цьому районі було повністю закрито через атаки українських безпілотників. Згодом було зупинено роботу порту Кавказ, а із середини липня відвантаження навіть із глибоководних терміналів Чорного моря скоротилися до мінімуму.

У цей період російські експортери вимушено перенаправляли вантажі до портів Балтійського моря, що призвело до зростання логістичних витрат і збільшення термінів доставки.

Цього тижня заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Алімов заявив, що Росія розглядає різні пропозиції щодо реалізації безпеки транспортування зерна через Чорне море та підтримує контакти з Туреччиною з цього питання.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що рф переорієнтовує експорт зерна на арктичні порти через закриття Чорного моря.

Путін доручив закуповувати зерно в аграріїв на тлі проблем з експортом через порти РФ.

Нагадаємо, Росія відкинула всі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення сільськогосподарської продукції через Чорне море. Про це Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалог із Москвою.

Читай нас у