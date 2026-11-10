Росія відправила на переговори в Абу-Дабі генерала ФСБ, якого пов’язували із замахом на Буданова

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Росія залучила до переговорів із представниками України та США в Абу-Дабі високопоставленого співробітника ФСБ, якого пов’язували із замахами на українських військових і керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Йдеться про Дмитра Мінаєва — керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ, який увійшов до складу російської делегації.

Хто увійшов до складу делегації РФ

Російську переговорну групу загалом формують 11 осіб. Основну делегацію очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, до неї також увійшли заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков, начальник служби оперативної інформації ФСБ Олексій Комков та керівник Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

До експертної групи залучено ще шістьох посадовців, серед яких — заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський та керівник ДКРО ФСБ Дмитро Мінаєв. Четверо представників РФ (Комков, Рябков, Мінаєв і Олег Постніков) раніше не брали участі у переговорах подібного формату.

Що відомо про Дмитра Мінаєва

Зазначається, що очолюваний Мінаєвим підрозділ ФСБ неодноразово фігурував у розслідуваннях щодо терористичної діяльності. Зокрема, у 2019 році тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав Дмитра Мінаєва головним координатором і замовником замахів на українських офіцерів — Максима Шаповала та Олександра Хараберюша, які загинули внаслідок підривів автомобілів у 2017 році.

Також у медіа додають, що ДКРО ФСБ під керівництвом Мінаєва організував невдалий замах на очільника Офісу Президента України Кирила Буданова у квітні 2019 року. На той час — офіцера ГУР МОУ, який очолив розвідку у серпні 2020 року. Тоді у Києві вибухівка під авто Буданова здетонувала передчасно. Операція ФСБ провалилася, а трьох російських агентів затримали.

Деталі діяльності підрозділу Мінаєва висвітлював і журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович. За даними WSJ, цей департамент також курував затримання громадян США в Росії задля обміну на російського кілера Вадима Красикова.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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На переговорах в Абу-Дабі будуть присутні керівники ФСБ, що готували вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg

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