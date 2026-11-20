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Посольство Росії в Нідерландах вимагає від Гааги пояснень через публікації про можливу участь співробітників оборонної компанії Destinus у запусках безпілотників з території України. Приводом стало розслідування нідерландської газети NRC, у якому йдеться про перебування працівників компанії в Україні та їхню допомогу в запуску ударних дронів.

Розслідування NRC тривало кілька місяців. За даними видання, співробітники Destinus протягом тривалого часу перебували в Україні, де відстежували російські безпілотники типу «Шахед». Щонайменше 40 працівників компанії в різний час могли відвідувати Україну та безпосередньо брати участь у запусках ударних дронів, зокрема по території Росії.

У червні 2023 року співробітники компанії прибули на харківський напрямок. Там вони підготували випробувальні безпілотники з вибухівкою, визначили ціллю військовий аеродром поблизу російського Воронежа та особисто контролювали запуск.

Того ж дня дрон влучив у багатоквартирний будинок у Воронежі, внаслідок чого троє людей постраждали. Працівники Destinus припустили, що це міг бути безпілотник їхнього виробництва.

За даними видання, нідерландський уряд розмістив у компанії, заснованій вихідцем із Росії Михайлом Кокоричем, замовлення на сотні мільйонів євро та надав дозволи на експорт безпілотників.

Опитані NRC нідерландські експерти з міжнародного гуманітарного права вважають, що дії працівників компанії можуть кваліфікуватися як «безпосередня участь у бойових діях».

Професорка військового права Лісбет Зегвелд попередила, що підтримка таких компаній може призвести до фактичного залучення Нідерландів до збройного конфлікту.

Водночас засновник Destinus Михайло Кокорич заявив виданню, що компанія не проводить військових операцій. За його словами, цілі визначає українська армія, а співробітники Destinus лише надають технічну підтримку в межах укладених контрактів.

У посольстві РФ, як повідомляє Anadolu, заявили, що уважно вивчили публікації нідерландських медіа. Показовими там назвали оцінки експертів, які розмежовують постачання озброєнь і безпосередню участь у бойових діях, відносячи описану діяльність персоналу до другої категорії.

Російські дипломати також послалися на Женевські конвенції, заявивши, що цивільні особи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, втрачають захист від нападу та стають законною ціллю.

Посольство нагадало про масштабну державну підтримку Destinus, зокрема багатомільйонні контракти з Міністерством оборони Нідерландів. Російська сторона поставила питання про те, наскільки нідерландська влада обізнана з діяльністю компанії та чи здійснює належний контроль.

У дипломатичному представництві заявили, що «розраховують отримати від офіційної Гааги чіткі пояснення», а також звинуватили Нідерланди в поглибленні залученості до конфлікту.

Окремо міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен повідомив, що снаряд влучив у задню частину будівлі нідерландського посольства в Києві. За його словами, ніхто з працівників дипломатичної місії не постраждав, а будівля зазнала незначних пошкоджень.

«Ми ретельно з'ясовуємо, що саме сталося. Зараз нашим головним пріоритетом є благополуччя співробітників», – написав він.

Про це повідомляє NRC та агентство Anadolu.

Нагадаємо, компанія Destinus, що постачає крилаті ракети й ударні ракето-дрони Україні, та американська Shield AI уклали угоду про стратегічну співпрацю.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall та нідерландська Destinus, що спеціалізується на ударних і перехоплювальних системах, оголосили про створення спільного підприємства. Метою співпраці є запуск спільного виробництва ракетних систем.

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