Росія висилає молдовського дипломата у відповідь на видворення свого представника

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Москва оголосила про висилку співробітника посольства Молдови після того, як Кишинів оголосив персоною нон грата російського дипломата. Приводом для дипломатичного загострення стало виявлення на молдовській території безпілотника з вибухівкою наприкінці жовтня.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ, 10 листопада до відомства викликали посла Молдови Ліліана Дарія. Йому вручили ноту протесту через рішення молдовської влади вислати російського представника.

У Москві назвали дії Кишинева недружнім кроком і заявили, що молдовська сторона нібито не надала доказів російського походження безпілотника. Російське зовнішньополітичне відомство також звинуватило Молдову у використанні інциденту як приводу для погіршення двосторонніх відносин.

У відповідь на висилку свого дипломата Росія, посилаючись на принцип взаємності, оголосила одного зі співробітників молдовського посольства в Москві неприйнятною особою. Його мають вислати з країни.

Що стало причиною дипломатичного конфлікту

Загострення між двома країнами почалося після інциденту 23 жовтня. Тоді в селі Кіштельниця на території Молдови виявили безпілотник із вибухівкою. Апарат упав приблизно за 100 метрів від житлового будинку.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію. Після цього Кишинів ухвалив рішення про видворення співробітника російського посольства.

Президентка Молдови Мая Санду також заявила, що російська війна проти України продовжує створювати загрозу для безпеки громадян її країни.

Раніше два аеростати порушили повітряний простір Молдови.

Молдова може запровадити візовий режим для громадян Росії.

До цього Молдова заявила про порушення свого повітряного простору безпілотником.

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