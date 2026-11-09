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У січні–вересні до Гонконгу надійшло 165 тонн золотих злитків російського походження. Китай залишається головним ринком збуту російського золота після запровадження західних санкцій.

За даними митної статистики, на які посилається Центр економічного прогнозування Газпромбанку, порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги постачання зросли більш ніж утричі.

Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, експорт збільшився більш ніж у 55 разів. Тоді Гонконг імпортував лише 3,3 тонни російського золота за весь рік.

Нині російський метал становить близько 15% усього золота, яке надходить до Китаю через Гонконг. Цей порт привабливий для експортерів відсутністю мит і ПДВ на золото та прямим доступом до китайського ринку.

Водночас Росія почала активно продавати золото з державних резервів для фінансування бюджетного дефіциту. За оцінками аналітиків, протягом 2026 року Центробанк РФ реалізував близько 60 тонн дорогоцінного металу. Це найбільший розпродаж із 1998 року.

На відміну від Росії, Китай продовжує нарощувати золоті резерви. Народний банк КНР купує золото вже 23 місяці поспіль.

Джерело: Центр економічного прогнозування Газпромбанку

Центральний банк рф другий квартал поспіль став світовим лідером за обсягами скорочення золотого запасу, реалізувавши його 18,66 тонни у третьому кварталі 2026 року для покриття дефіциту рекордно високого військового бюджету.

За перші сім місяців 2026 року до Гонконгу надійшло 100 тонн золотих злитків російського походження. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, і рекордний показник за всю доступну історію статистики.

Від грудня запаси золота рф зменшилися приблизно на 62 тонни — це найбільше скорочення з часів фінансової кризи 1998 року.

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