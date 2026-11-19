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росія протягом усього 2026 року відмовляється від усіх мирних ініціатив та пропозицій деескалації, натомість із середини літа постійно нарощує атаки балістичними ракетами та реактивними безпілотниками типу «Шахед». Про це президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, 19 листопада 2026 року, під час пресконференції з європейськими лідерами за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Берліні.

За словами глави держави, різні міжнародні партнери зверталися до кремля з пропозиціями щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, деескалації в Чорному морі та інших форматів режиму тиші, проте володимир путін відхилив усі ініціативи. Зеленський наголосив, що російські війська завдають ударів по Україні щодня — зокрема, лише за 19 листопада внаслідок обстрілів поранень дістали десятки людей, а в Києві через атаку дронів зазнали пошкоджень Володимирський собор та будівлі посольств Австрії й Нідерландів.

Президент підкреслив, що першочерговим пріоритетом для України є захист міст, сіл, енергетики, логістики та мостів. За підсумками саміту в Берліні всі партнери погодилися з необхідністю посилення української протиповітряної оборони та досягли відповідних домовленостей щодо нових пакетів військової підтримки.

Джерело: Офіс Президента України.

У Берліні стартував саміт Коаліції охочих за участю Зеленського. У зустрічі 19 листопада візьмуть участь представники майже 40 країн, які обговорять умови досягнення тривалого миру в Україні, подальшу допомогу Києву та гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

Раніше Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським та лідерами Європи.

Європейські країни готують план розміщення багатонаціональних сил на території України. Військових можуть направити після припинення бойових дій, щоб допомогти гарантувати безпеку країни та стримати новий напад Росії.

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