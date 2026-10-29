Росія заявила про своєчасність зустрічі з японським журналістом — The Japan Times

У Росії, державі-агресорі, заявили, що консульська зустріч представників Японії із затриманим журналістом газети Hokkaido Shimbun відбулася належно. Водночас японські дипломати зустрілися з репортером майже через два тижні після його затримання 13 жовтня за підозрою у шпигунстві, повідомляє The Japan Times.

Заява російського МЗС

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на пресконференції заявила, що зустріч організували одразу після завершення необхідних процедур і в установлені строки. Вона не згадала положення консульської конвенції між Японією та Росією, яке передбачає консульський доступ до затриманого впродовж чотирьох днів.

Японський уряд у понеділок повідомив, що працівники посольства Японії в Москві зустрілися з журналістом. За словами Захарової, зустріч відбулася у слідчому ізоляторі «Лефортово» на сході Москви. У ній взяли участь троє дипломатів: міністр-радник, радник і керівник консульського відділу.

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Підозра у шпигунстві

Федеральна служба безпеки Росії 13 жовтня повідомила про затримання японського журналіста в Сахалінській області. Російська спецслужба стверджує, що він збирав на Курильських островах дані про військовослужбовців, мобілізованих для військових операцій Росії в Україні.

Захарова також заявила, що діяльність японських журналістів у Росії не обмежується, але закликала японську сторону не зловживати цим, зокрема для діяльності, яку Москва називає антиросійською. Чотири острови в північно-західній частині Тихого океану є предметом тривалого територіального спору між Японією та Росією.

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