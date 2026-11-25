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Росія відкинула звинувачення Польщі щодо порушення її повітряного простору трьома російськими крилатими ракетами Х-101, які впали на польській території 20 листопада. Посол РФ у Варшаві Георгій Міхно назвав претензії безпідставними та заявив про відсутність доказів причетності Москви до інциденту.

Георгія Міхна викликали до Міністерства закордонних справ Польщі, де йому вручили дипломатичну ноту протесту через порушення повітряного простору країни трьома російськими крилатими ракетами.

Після зустрічі з представниками польського зовнішньополітичного відомства російський дипломат озвучив позицію Москви та відкинув висунуті звинувачення.

У посольстві РФ заявили, що Міхно «найрішучішим чином відкинув звинувачення на адресу Російської Федерації як безпідставні, необґрунтовані та не підкріплені доказами».

Крім того, російське дипломатичне представництво назвало неприйнятною практику висунення звинувачень на підставі політично вмотивованих припущень.

Окремо Москва розкритикувала публічні заяви польської влади, назвавши їх «відкрито русофобськими». У посольстві РФ стверджують, що така риторика нібито спрямована на посилення антиросійських настроїв у Польщі та погіршення двосторонніх відносин.

Водночас речник МЗС Польщі Мацей Вевюр заявив, що немає жодних сумнівів щодо російського походження трьох крилатих ракет, які впали на території країни. За його словами, це підтверджують результати розслідування польських прокурорів.

Інцидент стався 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну. Три ракети Х-101 перетнули повітряний простір Польщі та впали у трьох місцях на південному сході країни – поблизу населених пунктів Новий Ліповець, Рудник і Молодич.

Про це повідомляє посольство Росії в Польщі.

У понеділок, 24 листопада, у Польщі відбулося засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки. Учасники обговорять захист польського повітряного простору, випадки його порушення, а також військову підтримку з боку НАТО та США.

У польському оборонному відомстві вважають, що перетин російським безпілотником українсько-польського кордону не був випадковим. У Міноборони припускають, що дрон цілеспрямовано направили на польську територію.

Країни НАТО вирішують, як реагувати на можливі «прильоти» російських ракет або дронів на територію країн Альянсу.Чергове порушення Росією повітряного простору Польщі обговорювали одночасно на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні та у Брюсселі – на надзвичайному засіданні Північноатлантичної ради НАТО.

На території Польщі знайшли ще більше російських ракет.

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