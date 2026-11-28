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Російська влада пропонує Бразилії провести обмін ув’язненими: передати Москві російського шпигуна Сергія Черкасова в обмін на бразильську гравчиню пляжного футболу Летісію «Леле» Віллар, яка перебуває у російській в’язниці.

За словами співрозмовників агентства, Москва домагається звільнення Черкасова, який відбуває у Бразилії п’ятирічний термін ув’язнення за використання підроблених документів. Натомість Росія готова передати Віллар, яку затримали в липні 2025 року за ввезення гашишу.

Черкасова заарештували у Бразилії в 2022 році після того, як влада Нідерландів відмовила йому у в’їзді. Він намагався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді, використовуючи підроблений паспорт громадянина Бразилії.

У 2023 році США висунули Черкасову обвинувачення в діяльності як агента російської розвідувальної служби на території Сполучених Штатів і згодом надіслали запит на його екстрадицію. Раніше він використовував бразильський паспорт, щоб потрапити до США, де навчався в Університеті Джонса Гопкінса.

Водночас бразильська поліція не виявила доказів того, що Черкасов, який діяв під ім’ям Віктор Мюллер Феррейра, шпигував проти уряду Бразилії, її компаній чи установ.

Бразилія відхилила запит США про екстрадицію росіянина. Однак Верховний суд країни дозволив його можливу передачу Росії після завершення судового розгляду в Бразилії.

У липні бразильська влада також видала окреме розпорядження про видворення Черкасова після відбуття ним призначеного покарання або звільнення за рішенням суду.

Тим часом Летісія «Леле» Віллар звернулася безпосередньо до президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням посприяти її звільненню з російської в’язниці.

Віллар виступала за національну збірну Бразилії з пляжного футболу та здобула кілька міжнародних клубних титулів.

Про це повідомляє Bloomberg та поінформованих посадовців.

Раніше у США затримали громадянина Росії Ігоря Дью, якого підозрюють у спробі шпигунства за технологічною компанією Palantir із Кремнієвої долини. Чоловік стежив за працівниками компанії, фотографував їхні ноутбуки та збирав інформацію про місця проживання співробітників.

У Берліні почався суд над 57-річною бізнесвумен Ілоною В., яка має громадянство Німеччини та України. Її обвинувачують у шпигунстві на користь Російської Федерації — держави-агресора.

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