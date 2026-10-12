0:00 / 0:00

Помічник президента РФ і голова Морської колегії Микола Патрушев запропонував Китаю спільно розвивати морські транспортні коридори. За його словами, це має зробити торгівлю між країнами дешевшою та захистити її від військової ескалації, піратства й санкцій. Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні.

Патрушев зазначив, що реалізація цих ініціатив може змінити світову геоекономічну карту, зробивши морські перевезення доступнішими та стійкішими до різних ризиків. Його слова наводить Морська колегія РФ.

За словами Патрушева, зростання товарообігу між Росією та Китаєм потребує надійних транспортних маршрутів, а розширення співпраці в енергетичній сфері — стабільних логістичних ланцюгів. Він також наголосив, що Росія має розвинену портову інфраструктуру та досвід судноплавства в північних морях, тоді як Китай володіє значними можливостями у сфері суднобудування й логістики та має досвід організації морської торгівлі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

росія і Китай спільно готуються до світової війни із Заходом – Der Spiegel.

Китай показав свою гіперзвукову ракету DF-17 і стривожив США.

Китай може закрити доступ до своїх ШІ-моделей для світу.

Читай нас у