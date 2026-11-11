Росія запропонувала країнам НАТО укласти угоди про ненапад з гарантіями безпеки

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Росія заявила про готовність укладати з окремими країнами НАТО двосторонні угоди про ненапад і надавати їм додаткові індивідуальні гарантії безпеки. Таку пропозицію озвучив директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олексій Дробінін під час міжнародного форуму з питань колективної безпеки в Москві.

За словами Дробініна, подібні домовленості можуть стати частиною нової архітектури євразійської безпеки, яку просуває Москва. Російська сторона пропонує потенційним учасникам визнавати відсутність ворожих намірів одне до одного та дотримуватися цього принципу на взаємній основі.

Олексій Дробінін назвав кілька можливих форматів, у межах яких Росія хотіла б закріпити відповідні зобов'язання.

Перший варіант передбачає оборонні союзи, учасники яких зобов'язуються допомагати одне одному в разі агресії. Як приклади представник російського МЗС навів домовленості Росії з Білоруссю та Північною Кореєю, а також механізми Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Другий формат — політичні домовленості про взаємну відмову від підтримки противника іншої сторони у разі агресії. Прикладом такого документа Дробінін назвав угоду між Росією та Іраном.

Третій варіант передбачає двосторонні домовленості, які за своїм змістом відповідатимуть критеріям пактів про взаємний ненапад.

За словами представника МЗС РФ, Москва могла б укласти угоди про ненапад з окремими державами — членами НАТО. У межах таких домовленостей російська сторона готова запропонувати їм додаткові індивідуальні гарантії безпеки.

Серед інших можливих зобов'язань Дробінін назвав відмову від участі в бойових діях одне проти одного. Також ідеться про заборону надавати територію, транзитні, промислові та інші можливості для ведення таких дій.

Окремо представник російського МЗС згадав про узгодження політичних і військових заходів довіри.

Таким чином, Москва пропонує кілька форматів двосторонніх домовленостей із країнами НАТО, зокрема угоди про взаємний ненапад та індивідуальні гарантії безпеки.

Про це заявив директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олексій Дробінін під час міжнародного форуму з питань колективної безпеки в Москві.

Москва підготувала власний позиційний документ про формування нової архітектури безпеки в Євразії, до якої, за задумом Кремля, мають бути залучені всі його союзники. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що запропонована система не повинна обмежувати інтереси жодної зі сторін.

Раніше глава МЗС Туреччини і Рубіо обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

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