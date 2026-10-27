Росія заробила майже $3 млрд на експорті нафти за тиждень — Bloomberg

0:00 / 0:00

За минулий тиждень Росія отримала $2,76 млрд від експорту нафти морським шляхом. За даними Bloomberg, це найвищий тижневий показник від початку повномасштабної війни проти України.

За тиждень, який закінчився 25 жовтня, вартість експорту російської нафти морем зросла приблизно на 430 млн дол. — до 2,76 млрд дол. США, що стало найвищим показником за час війни.

Зниження цін на російську нафту сорту Urals було більш ніж компенсоване різким збільшенням обсягів поставок, а також зростанням вартості російської нафти сорту ESPO, яке фіксується вже восьмий тиждень поспіль.

Згідно з даними відстеження суден і галузевими звітами, за тиждень, який завершився 25 жовтня, близько 37 танкерів завантажили 26,93 млн барелів російської сирої нафти.

Для порівняння: тижнем раніше (до 18 жовтня) цей показник становив 21,87 млн ​​барелів, які були завантажені на 31 танкер.

Зазначається, що Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської сирої нафти — з великим відривом від інших. Однак не завжди вдається визначити кінцевий пункт призначення окремих партій вантажу, доки судна не подолають значну частину свого шляху; через це в даних щодо багатьох нещодавніх відвантажень на танкерах вказані лише проміжні пункти призначення — наприклад, Суец, Порт-Судан або Сінгапур.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, що У вересні Росія наростила експорт нафти, але її НПЗ залишалися під тиском — Bloomberg

Росія почала експорт нафти з масштабного арктичного проєкту Восток Ойл.

Росія отримала рекордні доходи від нафти на тлі кризи на Близькому Сході.

Російський морський експорт нафти впав до мінімуму з березня — OilPrice

Читай нас у