Росія зводить у Калінінграді радіолокаційну станцію, здатну охопити значну частину Європи

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У Калінінградській області Росії завершується будівництво великої радіолокаційної станції, яка, за оцінками, зможе виявляти літаки, ракети та кораблі на відстані до 3000 км. У зону її дії може потрапити значна частина Європи, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина та Україна.

Комплекс споруджують поблизу міста Гвардійськ, приблизно за 37 км від кордону з Польщею. На супутникових знімках компанії ICEYE видно три ряди антен, кожен завдовжки понад 500 метрів. Територію об'єкта огородили подвійним парканом.

За даними польського видання Defence24, будівництво розпочалося в березні 2023 року. Ймовірно, йдеться про радіолокаційну станцію, подібну до російського комплексу 29Б6 «Контейнер». Вона працює в короткохвильовому діапазоні та використовує відбиття радіохвиль від іоносфери. Така технологія дає змогу виявляти об'єкти за межами прямої видимості. Російські військові стверджують, що «Контейнер» може одночасно відстежувати до 10 тисяч повітряних цілей, зокрема винищувачі F-35.

Полковник запасу Збройних сил Литви Вайдотас Малініоніс зазначив, що нова станція може надати російському командуванню додатковий час для ухвалення рішень у разі конфлікту з НАТО. Отриману інформацію також можуть використовувати під час підготовки наступальних операцій. Водночас, за словами військового, через значні розміри радар є вразливою ціллю для удару.

Латвійська військова аналітикиня Евія Дятковича вважає, що станція допоможе російським військовим виявляти й низьколітні об'єкти, зокрема безпілотники. На її думку, це може знизити ефективність використання дронів країнами НАТО.

Ще один великий радар будують поблизу Черняховська в Калінінградській області. Як повідомляє Defence24, об'єкт матиме кільцеву форму діаметром понад 1600 метрів. Його спорудження також розпочалося в березні 2023 року. Видання припускає, що обидві станції можуть бути пов'язані між собою, однак призначення другого комплексу поки невідоме. Загалом у регіоні розташовано понад 20 об'єктів радіоелектронної розвідки та боротьби.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що Москва готова застосувати всі наявні озброєння, зокрема ядерні, у відповідь на атаку з боку Заходу. За словами Малініоніса, Росія може розмістити в Калінінградській області до 100 ядерних боєголовок. Високопосадовці Польщі та Литви вважають, що частина з них уже перебуває в регіоні, писало видання The Times.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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