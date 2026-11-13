Росіян у берлінському аеропорту почали розпитувати про війну та владу РФ

У берлінському аеропорту Берлін-Бранденбург громадян Росії після проходження паспортного контролю почали запрошувати на так звані добровільні бесіди. Представники німецької контррозвідки розпитують їх про ставлення до війни проти України, російської влади, мобілізацію та ситуацію в економіці РФ. Відомо вже про кілька таких випадків, зокрема й серед росіян, які приїхали до Німеччини ненадовго.

Бесіди проводять із росіянами, які постійно живуть у Німеччині, а також із тими, хто приїжджає до країни з короткими візитами. Людей у цивільному одязі відводять убік уже після паспортного контролю. Вони запитують, чи погоджується людина на розмову, і лише після цього починають ставити запитання. Водночас співрозмовники не завжди представляються.

Теми бесід можуть бути різними. Росіян запитують, з якою метою вони прибули до Німеччини, як ставляться до війни та чинної влади у своїй країні, що думають про мобілізацію. Також цікавляться економічною ситуацією в Росії, зокрема цінами.

Одну з росіянок після відмови від співпраці не пустили до Шенгенської зони

Один із відомих випадків стосується росіянки, яка займається політичною активністю. Під час бесіди в берлінському аеропорту її, зокрема, розпитували про знайомих, яких вона могла б підозрювати у співпраці з російськими силовими структурами. Наприкінці розмови співрозмовники самі запропонували жінці співпрацювати з ними. Вона відмовилася, після чого її відпустили.

Однак згодом з'ясувалося, що їй заборонили в'їзд до Шенгенської зони. Підставою стало те, що її вважають можливою загрозою національній безпеці Німеччини. Про цей випадок розповів російський політик-емігрант Андрій Пивоваров, який живе в Німеччині.

Бесіди проводить німецька контррозвідка

У Федеральній поліції Німеччини виданню Deutsche Welle підтвердили, що бесіди з громадянами Росії в аеропорту Берлін-Бранденбург проводить Федеральне відомство з охорони конституції. Це німецька контррозвідувальна служба. У поліції наголосили, що такі розмови не є частиною стандартного прикордонного контролю і не належать до повноважень прикордонної поліції. Тобто йдеться про окрему роботу контррозвідки, а не про звичайну перевірку документів під час в'їзду до країни.

Поки що відомо лише про кілька подібних випадків. Водночас із повідомлень випливає, що увагу німецьких спецслужб можуть привертати як росіяни, які мешкають у Німеччині, так і ті, хто приїжджає туди на короткий час. Про такі випадки повідомило видання «Холод».

Росія може посилювати кампанію диверсій і таємних операцій проти європейських країн, зокрема держав НАТО. Після викриття ймовірної диверсії в аеропорту Лейпцига представник Кремля зв’язався з колегою в уряді Німеччини та попередив, що цей об’єкт може бути не останньою ціллю Москви.

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