Росіянам почнуть відмовляти у виплатах на дітей через надходження на банківські рахунки

У Росії планують відмовляти сім'ям у призначенні єдиної допомоги на дітей через великі суми, які надходять на їхні банківські рахунки. Відповідні зміни до правил надання виплат підготувало Міністерство праці РФ. У відомстві пояснили, що з 1 січня 2027 року рух коштів на рахунках враховуватимуть для аналітичних цілей, а вже з 1 квітня такі надходження можуть стати підставою для відмови у призначенні допомоги.

Згідно з пропозицією Мінпраці, загальна сума надходжень на рахунки родини не повинна перевищувати подвійного розміру її річного доходу. Водночас під час розрахунку не враховуватимуть перекази між родичами, кредитні кошти, податкові відрахування та документально підтверджені доходи від продажу майна. Інформацію отримуватимуть через систему міжвідомчої взаємодії, тому заявникам не доведеться самостійно збирати довідки. Якщо банк не надасть необхідних відомостей у встановлений термін, громадяни зможуть передати їх самостійно.

Проєкт також передбачає, що з 1 січня 2027 року мінімальний заробіток для отримання допомоги підвищать до десяти мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ) на рік. Ця вимога не поширюватиметься на людей, які мають об'єктивні причини для відсутності доходу. Зокрема, йдеться про вагітних жінок, батьків дітей віком до трьох років, людей з інвалідністю та безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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