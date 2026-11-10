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Депутат Державної думи РФ від партії «Справедлива Росія» та член комітету з енергетики Ігор Ананських, коментуючи нову хвилю перебоїв із бензином у країні, порівняв ситуацію з «чергами за ковбасою». Він применшив вплив українських ударів по російських нафтопереробних заводах і пояснив обмеження на продаж пального нібито ажіотажним попитом серед покупців, який змушує продавців вдаватися до таких заходів.

За словами Ананських, «Роснефть» у деяких регіонах запровадила обмеження на продаж пального, щоб знизити підвищений попит. Депутат порівняв це з літніми чергами за бензином, а також із ситуаціями, коли росіяни масово скуповували гречку та ковбасу. Водночас він запевнив, що нинішня ситуація відрізняється від літньої, а необхідні висновки вже зроблені та запаси сформовані.

Крім того, Ананських фактично визнав, що російські військові не можуть повністю захистити нафтопереробні заводи від атак. За його словами, у разі масованого нальоту, коли на об’єкт прямують близько 150 безпілотників, пошкодження неминучі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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