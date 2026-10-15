Росіяни вербували у Польщі палія заводу дронів для ЗСУ

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Журналіст польського видання Money.pl під прикриттям викрив спробу російських спецслужб організувати диверсію проти стратегічного оборонного підприємства Flytronic у місті Глівіце Сілезького воєводства Польщі. Компанія входить до складу приватного концерну WB Electronics і виготовляє розвідувальні безпілотники FlyEye, які активно використовуються Силами оборони України.

Оголошення про пошук виконавця з’явилося в Telegram-чаті білоруських іммігрантів, де вербувальник із псевдонімом «Джокер», акаунт якого прив'язаний до російського номера із Саратовської області, спочатку пропонував підпалювати автомобілі з українськими номерами за тисячу доларів, а згодом запропонував знищити завод дронів за 20–30 тисяч доларів.

Замовники вже провели розвідку об’єкта й надіслали журналісту відеозаписи, де невстановлена дівчина обходить і знімає периметр підприємства. За останній місяць подібні дописи з посиланням на акаунт куратора з'являлися понад 160 разів у 122 чатах для мігрантів у Болгарії, Румунії, Польщі та Словаччині.

У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».

Увечері 23 вересня у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink.

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