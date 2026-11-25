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Міністерство юстиції США повідомило, що 52-річний громадянин рф Олександр Суворов, який раніше проживав у Швеції та був екстрадований до США 15 жовтня, визнав провину у змові з метою обходу економічних санкцій проти росії та незаконному постачанні американських мікроелектронних компонентів подвійного призначення до рф.

За даними американського відомства, з березня 2022-го по квітень 2023 року він керував нелегальною мережею закупівель через підставні компанії в Гонконгу — зокрема GS Group Limited — і переказав американським фірмам 72 тисячі доларів, приховуючи кінцевих отримувачів у росії.

Серед нелегально закуплених компонентів згадуються бездротові підсилювачі, які можуть застосовуватися в радіолокаційних станціях, навігаційних модулях і системах військового зв’язку; про підозрілу активність правоохоронцям повідомила одна з компаній у Північному окрузі штату Нью-Йорк, де суворову висунули обвинувачення у федеральному суді. Розслідування вели ФБР і Міністерство торгівлі США, винесення вироку призначено на 29 березня 2027 року, а максимальне покарання за цей злочин становить до 20 років ув’язнення, штраф до 1 мільйона доларів і три роки нагляду після звільнення.

Джерело: Голос Америки.

Головне управління розвідки України опублікувало інформацію про 14 банків, фінансових посередників і платіжних систем, які, за даними розвідки, допомагають Росії проводити міжнародні розрахунки в обхід санкцій.

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