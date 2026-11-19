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Російська платіжна система А7, яка допомагає Кремлю обходити західні санкції, вийшла на африканський ринок. Компанія відкрила офіси в Нігерії та Зімбабве й планує розширити свою присутність на континенті.

Заступник генерального директора А7 з продажів Станіслав Лазарєв заявив, що компанія розвиватиме інфраструктуру відповідно до потреб російського бізнесу, який виходить на нові ринки.

«Якщо бізнес іде в нові країни та географічні локації, нам потрібно розгортати там власну інфраструктуру, щоб задовольняти запити. Не так давно ми вийшли в Африку, відкрили два офіси – у Нігерії та Зімбабве», – сказав він під час зовнішньоторговельного форуму РБК.

Російську платформу А7 створив Промсвязьбанк для здійснення міжнародних розрахунків. Попри західні санкції, компанія планує й надалі розширювати діяльність за кордоном. Про такі наміри раніше заявляв її генеральний директор і співвласник, молдовський бізнесмен Ілан Шор.

За словами Лазарєва, в Африці А7 обслуговуватиме не лише російські компанії, а й місцевих експортерів та імпортерів, зацікавлених у міжнародних грошових переказах.

Перша заступниця генерального директора А7 Ірина Акопян повідомила на тому ж форумі, що мережа компанії вже представлена торговими домами та агентами у 150 країнах світу.

Водночас голова Промсвязьбанку Петро Фрадков у серпні заявляв, що обсяг операцій зі стейблкоїном А7А5, прив'язаним до російського рубля та випущеним через платформу А7, від моменту його створення на початку 2025 року сягнув майже 140 млрд доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на керівників платформи.

Нагадаємо, що Путін заявив про готовність Росії переносити промислові підприємства до Африки на тлі санкцій.

Російський диктатор Володимир Путін приймає в Москві десятки африканських лідерів, щоб поглибити зв’язки з країнами континенту та посилити вплив Росії. Значення Африки для Москви зросло після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

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