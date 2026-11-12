Російська розвідка визначила цілі для серії диверсій у Норвегії в 2027 році – Reuters

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Служба поліційної безпеки Норвегії (PST) попередила про загрозу російських диверсій проти стратегічно важливих об'єктів країни, які можуть бути організовані у 2027 році.

Серед можливих цілей — підприємства оборонної промисловості, компанії, пов'язані з військовим сектором, та енергетична інфраструктура. За даними норвезьких правоохоронців, особливу увагу російські спецслужби приділяють об'єктам, що забезпечують оборонну сферу та постачання енергоносіїв, хоча наявність визначених цілей ще не означає остаточного ухвалення рішення про проведення атак.

Джерело: інформаційне агентство Reuters з посиланням на Службу поліційної безпеки Норвегії (PST).

Служба військової розвідки Данії заявила, що росія — держава-агресор — у найближчі місяці, ймовірно, посилить гібридні атаки проти Заходу та НАТО. У новій оцінці загроз розвідка також вказала на низький, але зростаючий ризик обмеженої військової атаки росії на одну або кілька держав Альянсу, що межують із нею.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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