Станом на 25 листопада 2026 року вартість заморожених російських активів у Швейцарії сягнула 8,5 млрд швейцарських франків — це приблизно 10,2 млрд доларів. За останні півтора року сума зросла на 15%. Причиною стало блокування нових активів, а також подорожчання частини майна, зокрема золотих запасів.

Він озвучив нові цифри 24 листопада під час юридичної конференції в Женеві. У квітні 2025 року вартість заморожених російських активів у країні становила 7,4 млрд франків. Тепер цей показник зріс до 8,5 млрд франків, або приблизно 10,2 млрд доларів. Таким чином, за півтора року сума збільшилася на 1,1 млрд франків.

У SECO пояснюють, що зростання пов'язане одразу з кількома чинниками. Швейцарська влада заблокувала додаткові активи російських громадян і компаній, які потрапили під санкції. Крім того, зросла вартість частини вже замороженого майна, зокрема активів, пов'язаних із золотом.

Скільки російських активів залишаються заблокованими

Окремо Bloomberg звертає увагу на кошти Центрального банку Росії, які перебувають у Швейцарії. Їхня вартість за останні півтора року, навпаки, зменшилася на 9% і становить 6,8 млрд швейцарських франків. Однак це не означає, що частину грошей розморозили або повернули Росії. За поясненням Даніеля Ебі, сума знизилася через зміну вартості валют, у яких зберігаються ці активи.

Також у Швейцарії продовжують розширювати санкційні обмеження. У серпні 2026 року країна приєдналася до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. За даними Bloomberg, обмеження, які передбачають заморожування активів, поширюються приблизно на 2790 фізичних і юридичних осіб. У SECO також повідомили про збільшення кількості звернень щодо можливого обходу санкцій. За словами Ебі, відомство отримало понад 870 повідомлень про такі випадки. Півтора року тому їх було близько 600.

Чому Швейцарія заморожує російські активи

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Москви. Це стало помітною зміною для країни, яка традиційно дотримувалася політики нейтралітету. Швейцарські банки мали значні кошти російських клієнтів. За оцінкою Швейцарської асоціації банкірів, невдовзі після початку повномасштабної війни в банках країни зберігалося щонайменше 150 млрд франків російських активів. Однак ця сума не означає, що всі ці кошти потрапили під санкції або були заморожені.

Рішення приєднатися до обмежень ЄС викликало дискусію всередині самої Швейцарії. Прихильники санкцій вважали, що країна має підтримати європейських партнерів і долучитися до тиску на Кремль. Противники ж побоювалися, що така політика може зашкодити фінансовій привабливості Швейцарії та її репутації нейтральної держави. Попри суперечки, Берн продовжує застосовувати санкції проти Росії та блокувати активи осіб і компаній, які потрапили до відповідних списків. Нові дані SECO показують, що загальна вартість таких активів уже перевищила 10 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на керівника підрозділу з питань санкцій Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) Даніеля Ебі.

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