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Мобільні застосунки російських банків почали запитувати у користувачів дедалі більше дозволів на доступ до функцій смартфонів та особистих даних.

Загалом сервіс отримав 49 нових дозволів, яких раніше не вимагав. Серед них — автоматичний запуск, доступ до дзвінків, запис аудіо, виведення пристрою з режиму сну, зміна контактів, перегляд фотографій та інших файлів, а також можливість оновлюватися без відома користувача.

Подібні зміни спостерігаються й в інших російських банківських сервісах. Це відбувається на тлі нових вимог до їхньої роботи, пов'язаних із системою оперативно-розшукових заходів, контрольованою ФСБ. Восени 2025 року спецслужба зобов'язала провідні банки РФ встановити обладнання СОРМ для зберігання листування, голосових повідомлень, відео та іншого контенту.

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