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У вівторок 24 листопада рано-вранці кілька російських військових літаків ненадовго увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї над Східним морем. Після підняття південнокорейських винищувачів російські борти залишили цю зону.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), російські літаки наблизилися до острова Уллін і увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони (KADIZ), що змусило військових оголосити тривогу.

Південнокорейські військово-повітряні сили підняли в повітря винищувачі. Російські літаки залишили зону, не порушивши повітряного простору країни, повідомили в JCS.

Інцидент стався невдовзі після того, як влада провінції Північний Кьонсан надіслала мешканцям острова Уллін рекомендацію евакуюватися. У повідомленні літаки помилково ідентифікували як ймовірні північнокорейські, однак приблизно за п’ять хвилин попередження скасували.

Про це повідомляє Yonhap.

Нагадаємо, що Південна Корея підняла винищувачі через російські літаки біля Уллиндо — Korea Herald.

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