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Асоціація виноградарів і виноробів Росії запропонувала збільшити мита на вино з так званих недружніх країн із 25% до 200%.

Про це заявив виконавчий директор асоціації Петро Єфремов на Російському виноробному форумі.

У 2025 році імпорт іноземного вина до Росії скоротився на 32%, а частка російських тихих вин у роздрібних продажах досягла 60%.

Водночас представники торгівлі та виноробного бізнесу попереджають, що різке підвищення мит може призвести до подорожчання вина, скорочення асортименту та зростання тіньового імпорту. Деякі учасники ринку вважають, що чинних мит і підвищених акцизів уже достатньо для підтримки місцевих виробників.

У рф фіксується тенденція до зменшення кількості персоналу в різних секторах, зокрема в IT-сфері, медицині, логістиці, виробництві, роздрібній торгівлі, консалтингу та інших бізнес-послугах.

Мінфін РФ прогнозує різке зростання дефіциту регіональних бюджетів до $21 млрд.

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