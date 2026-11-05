Російський бізнес витрачає мільйони на тіньовий доступ до ChatGPT і Claude

Російські компанії дедалі частіше купують доступ до іноземних нейромереж через посередників, оскільки розробники обмежують роботу своїх сервісів у Росії. За оцінкою одного з російських агрегаторів, місячний обіг такого «сірого» ринку вже становить 100–150 мільйонів рублів. Водночас дешевий доступ до ChatGPT, Claude та інших моделей може обернутися для користувачів витоком даних і підміною самих нейромереж.

У Росії швидко зростає ринок неофіційного доступу до іноземних сервісів штучного інтелекту. Компанії та приватні користувачі шукають посередників, які допомагають користуватися нейромережами, недоступними або обмеженими для російських акаунтів. Наприкінці 2025 року таких продавців майже не було. Однак до серпня 2026-го їхня кількість зросла приблизно до 50.

За оцінкою російського агрегатора ШІ-сервісів GPTunneL, щомісячний обіг цього «сірого» ринку вже становить від 100 до 150 мільйонів рублів. Для порівняння, легальні постачальники таких послуг отримують близько 700 мільйонів рублів на місяць. У GPTunneL прогнозують, що до кінця року обороти неофіційних продавців можуть зрости ще вдвічі.

Чому росіяни шукають обхідні шляхи

Попит на посередників особливо зріс восени 2026 року. Однією з причин стали частіші блокування російських акаунтів з боку американської компанії Anthropic, яка розробляє нейромережу Claude. У жовтні користувачі масово скаржилися на обмеження доступу до сервісу. Щоб відновити роботу акаунта, система вимагала підтвердити особу за допомогою паспорта. Однак російський паспорт не допомагав зняти обмеження.

Через це користувачі почали активніше звертатися до посередників. Вони пропонують доступ до популярних іноземних моделей, навіть якщо безпосередньо зареєструватися або оплатити підписку з Росії складно.

Як працює тіньовий ринок

На цьому ринку є як легальні агрегатори, так і неофіційні продавці. Перші зазвичай працюють через власні компанії за кордоном. Вони отримують доступ до іноземних моделей, а потім продають послуги російським клієнтам. Неофіційні постачальники використовують інші схеми. Зокрема, вони створюють так звані ферми акаунтів, купують підписки на сервіси OpenAI, Google та інших розробників і перепродають доступ кільком клієнтам. Також вони можуть обходити встановлені ліміти або підключатися до моделей через китайські проксі-сервіси.

Завдяки таким схемам вартість доступу іноді буває на 70% нижчою за офіційні тарифи API. API — це спосіб підключити нейромережу до іншої програми або сервісу, щоб користуватися її можливостями без звичайного користувацького інтерфейсу.

Однак низька ціна може мати приховану вартість. Один зі співрозмовників «Ведомостей» у компанії, яка надає хмарні послуги, розповів, що китайські посередники іноді пропонують доступ приблизно за 10% від реальної вартості. «На тлі різкого зростання попиту китайські посередники почали надавати доступ часто за 10% від реальної ціни, заробляючи на даних клієнтів — зберігаючи запити й відповіді для навчання своїх моделей», — розповів співрозмовник видання.

Чим ризикують користувачі

Одна з головних проблем неофіційного доступу — безпека даних. Коли користувач надсилає запит нейромережі через посередника, він не завжди знає, хто ще може отримати цю інформацію. На ризик використання переписок звертає увагу засновник LLM Arena Роман Куцев. За його словами, повідомлення користувачів можуть використовувати для дистиляції — методу, за якого одну нейромережу навчають на відповідях іншої. Тобто запити та результати роботи платної моделі можуть стати матеріалом для навчання іншого ШІ.

Є й інша небезпека — підміна сервісу. Технічний керівник MWS AI Іван Копилов зазначає, що замість оплаченої нейромережі Claude посередники можуть надавати доступ до дешевших китайських моделей, наприклад MiniMax або Qwen. Користувач у такому разі може навіть не знати, з якою саме системою працює. У GPTunneL також попереджають, що запити іноді проходять через ланцюжок із трьох-чотирьох посередників. Кожен додатковий учасник такої схеми збільшує ризик того, що особисті повідомлення, робочі документи або інша інформація потраплять до сторонніх осіб.

У вересні 2026 року американська компанія Anthropic повідомляла, що такі оператори продавали переписки користувачів без їхнього відома. Це ще раз привернуло увагу до того, що неофіційний доступ до нейромереж може створювати ризики не лише для конфіденційності, а й для комерційної інформації компаній.

Навіщо російському бізнесу іноземні нейромережі

Попри обмеження, російські компанії продовжують купувати доступ до передових іноземних моделей. Причина — потреба в інструментах, які можуть допомагати з дослідженнями, програмуванням, аналізом інформації та іншими робочими завданнями. Старший науковий співробітник Інституту штучного інтелекту ІТМО Микола Нікітін зазначає, що для частини дослідницьких завдань російським компаніям потрібні саме сучасні зарубіжні моделі.

Про попит свідчать і закупівлі великих російських підприємств. За даними системи «Тендерплан», у 2026 році доступ до іноземних нейромереж шукали одразу кілька великих компаній. Зокрема, Національна система платіжних карток Росії розміщувала закупівлі доступу до Claude Max і Codex Pro. Мережа магазинів «Магніт», яка належить компанії «Тандер», проводила закупівлю ліцензій Claude Code Team.

Компанія «Оператор-ЦРПТ», що відповідає за систему маркування товарів «Чесний знак», шукала агрегатора для придбання токенів Claude, Qwen і DeepSeek. Токени — це одиниці тексту, які нейромережа обробляє під час роботи із запитами та відповідями. Від їхньої кількості залежить обсяг використання моделі та вартість послуг. Постачальника підписок на Claude, ChatGPT, Perplexity і Kimi також шукала компанія «Салютдевайси», яка входить до екосистеми російського «Сбера».

Отже, попри обмеження з боку іноземних розробників, російський бізнес не відмовляється від використання закордонного штучного інтелекту. Натомість навколо попиту формується цілий ринок посередників. Але разом із дешевшим доступом компанії отримують і додаткові ризики — від витоку робочих даних до використання зовсім інших нейромереж замість тих, за які вони заплатили. Про це повідомляють росЗМІ.

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