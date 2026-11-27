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Депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін заявив, що не може домогтися виселення українців, які, за його словами, самовільно заселилися до його нерухомості в іспанській Торрев’єсі у 2023 році. Тим часом він продовжує оплачувати комунальні послуги.

Затулін, який входить до комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі співвітчизниками, розповів, що придбав квартиру площею близько 90 квадратних метрів на узбережжі Середземного моря ще у 1997 році. За його словами, нерухомість він купував у кредит і виплачував його приблизно десять років.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну депутат потрапив під санкції Євросоюзу. Через це він, як стверджує, втратив можливість розпоряджатися європейською нерухомістю та відвідувати Шенгенську зону.

У 2023 році до квартири в Торрев’єсі нібито самовільно заселилися громадяни України. Затулін стверджує, що іспанська влада протягом трьох років не вживає заходів для їхнього виселення. Водночас він продовжує оплачувати електроенергію, воду та інші комунальні послуги, оскільки відключення їх чиновники вважають негуманним.

Російський депутат обурився ситуацією та закликав посла Іспанії в РФ пояснити, чому мешканці можуть роками залишатися в чужій квартирі. Водночас у наведеному повідомленні немає коментарів іспанської влади чи самих людей, які проживають у помешканні.

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